Sieben neue Fälle im Kreis bestätigt

Main-Tauber-Kreis.Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis steigt deutlich an. Das Landesgesundheitsamt hatte bereits am Donnerstagmorgen zwei neue Infektionen bestätigt. Am Nachmittag kamen fünf weitere hinzu. Damit steigt die Gesamtzahl der im Landkreis Infizierten auf 31.

Die beiden Betroffenen, die am Morgen gemeldet wurden, leben laut Pressestelle des Landratsamts im Gebiet der

...