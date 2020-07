Sieben neue Corona-Fälle bestätigt

Main-Tauber-Kreis.Sieben neue Fälle einer Coronavirus-Infektion im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende gemeldet.

Die Bestätigung von zwei Fällen erfolgte am Samstag in den Gebieten der Städte Lauda Königshofen und Wertheim. Am Sonntag wurden fünf Fälle bestätigt. Sie verteilen sich auf drei Fälle in Lauda-Königshofen sowie je einen in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Damit liegt die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis bei 458. Die neu infizierten Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Ihre Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet und eine Testung veranlasst. Mindestens zwei der neuen Fälle stehen gesichert im Zusammenhang mit einer bekannten Infektionsquelle, ebenso wie der größte Teil der seit dem 14. Juli gemeldeten Fälle. Von den infizierten Personen sind inzwischen 390 wieder genesen. Derzeit sind 58 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen.

Zu den wesentlichen Begriffen im Rahmen der Pandemiebekämpfung gehören die so genannten Kontaktpersonen. Hierbei erfolgt eine Einstufung in drei Kategorien:

Zur „K 1-Kontaktperson“ wird, wer in den zwei Tagen vor Auftreten der Symptome oder einer positiven Testung ohne Symptome engeren Kontakt zum Infizierten hatte und so einer hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt war. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn ein Kontakt „Face to Face“ über mehr als 15 Minuten bestand, bei dem der 1,5-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten wurde und keine andere Schutzvorrichtung wie eine trennende Plexiglasscheibe vorhanden war. Für die Infizierten und für deren K 1-Personen ordnet das Gesundheitsamt gemäß den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes eine 14-tägige häusliche Quarantäne sowie für alle K 1-Personen eine Testung an.

In die Kategorie K 2 werden flüchtige Kontakte eingeordnet: Ein „Face-to-Face“-Kontakt bestand für weniger als 15 Minuten. Dann ist die Gefahr, sich infiziert zu haben, gering und damit keine Quarantäne erforderlich. Doch hat das Gesundheitsamt hier in jüngster Zeit in Zweifelsfällen zur Sicherheit eine Testung angeordnet, etwa bei Kollegen aus dem gleichen Betrieb, die sich kurzzeitig begegnet sind.

Kategorie K 3 umfasst Kontakte zu medizinischem Personal in Schutzausrüstung. Hier sind wegen der Schutzmaßnahmen zunächst keine weiteren Schritte erforderlich.

Für Unsicherheit sorgt bei vielen das Thema „Kontakt vom Kontakt“. Dieses lässt sich an einem Beispiel erläutern: Ist eine Person bestätigt infiziert, werden deren K 1-Personen ermittelt, etwa der Kollege aus dem Büro, in dem ohne Mindestabstand oder Trennscheibe gearbeitet wurde. Der Kollege muss – weil über 15 Minuten „Face-to-Face“-Kontakt bestand – für 14 Tage in häusliche Quarantäne und zum Test. Seine Frau und Kinder hatten keinen direkten Kontakt zum Infizierten und sind zunächst nur „Kontakt vom Kontakt“, so dass keine Quarantäne erforderlich ist. Doch sind in der Familie besondere Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Die Lage ändert sich sofort, wenn der Test des Ehemanns ergibt, dass er infiziert ist. Damit sind Frau und Kinder nicht mehr „Kontakt vom Kontakt“, sondern engere Kontaktpersonen und müssen sofort in Quarantäne und zum Test. lra

