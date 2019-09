Sicheres Auftreten

Tauberbischofsheim.Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken veranstaltet am 1. Oktober zu einem Workshop „Sicheres und souveränes Auftreten im Berufsalltag“ nach Tauberbischofsheim ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis von 17.30 bis 20 Uhr im Haus IV (Kleiner Sitzungssaal im 3. OG), in Tauberbischofsheim statt.

In diesem Workshop erhalten die Teilnehmerinnen Einblicke in die Faktoren ihrer persönlichen Ausstrahlung. Durch praktische Übungen zur Selbstpräsentation lernen die Teilnehmerinnen im Berufsalltag gelassen und souverän aufzutreten. Die Referentin Anna-Daniela Pickel ist selbständige Beraterin & Coach für Personal- und Führungskräfteentwicklung und zertifizierte Trainerin für Umgangsformen.

Der Workshop ist kostenfrei Eine Anmeldung bis 24. September ist erforderlich unter frauundberuf@heilbronn-franken oder unter Telefon 07131/7669 866.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019