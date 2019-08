Sehenswerte und unterhaltsame Vorstellungen

Tauberbischofsheim.Der Zirkus Renz hat seine Zelte in Tauberbischofsheim an der Wertheimer Straße aufgeschlagen. Das Traditionsunternehmen existiert schon seit 1842. Zirkuschefin Tanja Renz verspricht ein buntes Programm im neuen Zeltpalast. Die Künstler in und über der Manege wollen ihr Publikum in Tauberbischofsheim restlos begeistern. Zu sehen sind akrobatische Vorführungen unter der Zirkuskuppel, anmutige Artistinnen am Vertikalseil, erstaunliche Kraftbalancen, mexikanische Lassospiele, flotte Jonglagen und auch viele Tiere wie Pferde, Lamas und Kamele. Abgerundet wird das Programm mit Auftritten der beiden lustigen Clowns Banane und Pepino.

Der Zirkus ist von Freitag, 16., bis Sonntag, 25. August, zu Gast in Tauberbischofsheim. Aufführungen sind täglich um 18.30 Uhr, sonntags um 14 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.08.2019