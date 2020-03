Schwitzen beim FN-Fitnesstag

Tauberbischofsheim.Wer noch verspätet einen seiner Neujahrsvorsätze umsetzen oder mal wieder Schwung in die „alten Knochen“ bringen wollte, hatte am Sonntag in Tauberbischofsheim die Gelegenheit dazu. Beim FN-Fitnesstag öffneten vier Sportstudios in der Kreisstadt ihre Pforten, damit Neugierige sich dort informieren oder gleich richtig ins Schwitzen kommen konnten. Bei der Aktion unter dem Motto „Bewegung bedeutet Lebensqualität“ mit von der Partie waren die vier Tauberbischofsheimer Fitnessstudios Sport Park, Fit&Fun – Fit4You, Clever fit sowie Muskelkater. Bild: Sebastian Schwarz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020