Tauberbischofsheim.Schwimmen kann Leben retten. Siri Eberlein hat erfolgreich ihr Frühschwimmerabzeichen („Seepferdchen“) abgelegt und wurde dafür von der Bürgerstiftung Tauberbischofsheim gefördert. Noch dazu war es das 300. geförderte Frühschwimmerabzeichen in der Stadt. Die inzwischen Sechsjährige aus Tauberbischofsheim durfte am Freitag ihre Urkunde von Bürgermeisterin Anette Schmidt in ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des Stiftungsvorstands im Rathaus entgegennehmen.

Förderprogramm aufgelegt

Der frühzeitige Besuch eines Schwimmkurses ist ratsam, da Kinder sonst an Gewässern besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Die Bürgerstiftung Tauberbischofsheim unterstützt dieses Anliegen und hat im August 2012 unter dem Motto „Schwimmen lernen lohnt sich“ ein Förderprogramm aufgelegt, das für Tauberbischofsheimer Kinder den erfolgreichen Besuch eines Schwimmkurses zum Erlernen des Schwimmens belohnt.

Wer das Frühschwimmerabzeichen ablegt, seinen Wohnsitz in Tauberbischofsheim hat und noch nicht 14 Jahre alt ist, erhält über die Erziehungsberechtigten von der Bürgerstiftung einmalig eine finanzielle Förderung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019