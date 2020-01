Schulung für Gruppenleiter

Tauberbischofsheim.Das katholische Jugendbüro Tauberbischofsheim veranstaltet für Jugendliche und junge Erwachsene, die in der kirchlichen Jugendarbeit tätig sind oder sich engagieren möchten, auch in diesem Jahr wieder eine Gruppenleitungsschulung. Der Kurs besteht aus drei Teilen: Teil I ist in den Osterferien vom 16. bis 19. April, Teil II am Wochenende vom 17. bis 19. Juli und Teil III in den Herbstferien vom 27. bis zum 31. Oktober. Zielgruppe sind alle interessierten Jugendlichen und junge Erwachsene, die eine Gruppe mit Kindern (Zeltlager, Ministrantengruppen, Aktionen in der Gemeinde . . .) leiten wollen. Der Kurs ist auch für diejenigen gedacht, die bereits eine Gruppe leiten, aber noch Unterstützung und Know-how für ihre Arbeit vor Ort gebrauchen können. Inhaltlich ist der Grundkurs auf die Bedürfnisse der Gruppenleiter, aber auch auf die Lebenswelt der Gruppenkinder abgestimmt. So stehen unter anderem die Persönlichkeitsförderung der Gruppenleiter und Leiterinnen, Fragen rund um den Glauben, das Rollenverhalten der Kinder sowie verschiedene Führungsstile im Vordergrund. Darüber hinaus sind erlebnis- und spielpädagogische Einheiten wesentliche Bausteine dieser Ausbildung. Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist Dienstag, 17. März.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020