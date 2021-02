Schulbetrieb wurde 1909 aufgenommen

Tauberbischofsheim.In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf die Grundschule im Schloss. Im ortstypischen Material der Stadt Tauberbischofsheim für öffentliche und repräsentative Gebäude, dem roten Sandstein, errichtet, zählte die „Neue Schule“ in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts sicherlich zu den fortschrittlichsten Einrichtungen in der Amtsstadt. Laut der im Jahr 1955 von der Stadtverwaltung herausgegebenen Chronik soll die Einweihung der heute von zehn Klassen genutzten Ganztages-Grundschule im Jahr 1909 erfolgt sein. Die historische Ansichtskarte ist definitiv im Juli 1907 gelaufen und war damit der Zeit weit voraus.

Natürlich dürfte der Innenausbau der Bildungseinrichtung im Nachgang auch ganz bestimmt einige Zeit in Anspruch genommen haben. bege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.02.2021