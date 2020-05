Schrittweise Aufnahme des Betriebs vorgesehen

Tauberbischofsheim.Rund zehn Wochen musste die Volkshochschule Mittleres Taubertal gemäß den Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg ihren Kursbetrieb ruhen lassen.

Mit der Corona-Verordnung „Allgemeine Weiterbildung“ vom 21. Mai ist nun eine schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts an Volkshochschulen erlaubt. Zum 1. Juni werden weitere Lockerungen erwartet.

Das Team der Volkshochschule arbeitet mit Hochdruck an einer schrittweisen Wiederaufnahme des vhs-Kursbetriebs. Bis auf Weiteres stehen hierbei nur die eigenen Kursräume in der vhs-Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim zur Verfügung. Zuerst werden die Integrations- und Berufssprachkurse im Präsenzunterricht oder in Online-Tutorien fortgesetzt.

Anschließend werden die Kurse und Veranstaltungen der weiteren Fachbereiche ab 15. Juni wiederaufgenommen werden beziehungsweise neu starten.

Die Teilnehmer werden über die Wiederaufnahme ihres Kurses rechtzeitig und direkt per E-Mail, SMS oder telefonisch informiert.

Gemäß den rechtlichen Vorgaben der Landesregierung und des Kultusministeriums Baden-Württemberg liegt für die Wiederaufnahme des Kursbetriebs ein „einrichtungsspezifischer Distanz- und Hygieneplan“ vor, der im Internet unter www.vhs-mt.de heruntergeladen werden kann.

Künftig ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen in den Räumen der Volkshochschule einzuhalten sowie in den öffentlichen Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Es wurden Hygienehinweise, Bodenmarkierungen und weitere Schutzvorkehrungen im vhs-Gebäude angebracht. Zur Händehygiene stehen ausreichend Waschbecken, Seife und Desinfektionsmittel bereit.

Aktuelle Informationen zur schrittweisen Wiederaufnahme des Kursbetriebs werden auch online auf der vhs-Homepage veröffentlicht.

Christine Schelhaas und ihr vhs-Team freuen sich auf die schrittweise Wiederaufnahme des Kurs- und Veranstaltungsbetriebs in Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020