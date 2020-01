Schlafgebäude für 100 Schülerinnen errichtet

Tauberbischofsheim.Zur Einweihung eines neu gebauten Schlafgebäudes reiste der amtierende Präsident des Rotary Clubs, Wolfgang Mika, mit seiner Ehefrau und seinem Clubsekretär Thomas Schmiedel Ende des Jahres 2019 nach Malungoni in Kenia. Das neue Schlafgebäude mit mehreren Schlafräumen und zehn Toiletten bietet für rund 100 Schülerinnen Platz, die jetzt nicht mehr auf dem Boden in den Klassenzimmern oder sogar im Freien übernachten müssen.

Nachdem an gleicher Stelle bereits vor sechs Jahren mit Hilfsmitteln der Rotarier ein Schulgebäude mit drei Klassenzimmern und Toiletten erstellt und in Betrieb genommen wurde, hat die in der kenianischen Region Kwale im Busch gelegene „Primary School Malungoni“ einen größeren Zulauf erhalten. Über 500 Jungen und Mädchen kommen zum Unterricht, viele aus dem dünn besiedelten Umland über weite Strecken. Da viele Kinder nicht täglich den weiten Schulweg schaffen, bleiben sie oft auch über Nacht am Schulort.

In Kenia müssen die gebührenfreien Primary Schools (Grundschulen) von den finanzschwachen Kommunen und den Eltern der Schüler finanziert und unterhalten werden. Die Primary Schools umfassen derzeit acht Jahrgänge von etwa sechs bis 14 Jahren. Nach der weiterführenden Secondary School (vier Jahre, gebührenpflichtig) besteht die Möglichkeit zum Studium (vier Jahre, zum Teil mit Stipendien). Für die weiterführenden Schulen ist die Region oder der Staat zuständig.

Für die umfangreichen Planungs- und Bauüberwachungsaufgaben, die Kontrollen des Baufortschritts und der Zahlungsvorgänge konnten mit den Rotariern des kenianischen Clubs RC Kwale sehr engagierte und kompetente Partner vor Ort gefunden werden. Mit diesen wurde eine direkte und effiziente Verwendung der Hilfsgelder gewährleistet.

Nach dem Bau einer Wasserleitung in Ndanda, Tansania, und dem Bau des Schulgebäudesin Malungoni, Kenia, war das Schlafgebäude bereits das dritte größere Hilfsprojekt des Rotary Clubs Tauberbischofsheim in Afrika. Und es wurde noch viel Bedarf für weitere Projekte offenkundig.

Mit diesen Hilfsprojekten kann ein klein wenig zur Verbesserung der Lebensumstände beigetragen werden. Es wird berichtet, dass auch Rita Auba Obama, die Halbschwester von Barrack Obama das kenianische Schulsystem durch-laufen hat und heute als Germanistin, Soziologin, Journalistin und Autorin tätig ist.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020