Russischer Pianist gibt sich die Ehre

Tauberbischofsheim.Michail Voskresensky, der Grandseigneur der russischen Pianistentradition (Bild), gibt sich die Ehre beim Tauberbischofsheimer Schlosskonzert am Freitag, 15. November, um 20 Uhr im Rathaussaal. Als Interpret genießt er in internationalen Fachkreisen höchstes Ansehen. Als Lehrer und Leiter der Klavierabteilung des Moskauer Konservatoriums hat er mehr als 130 Preisträger bei bedeutendsten Wettbewerben hervorgebracht.

Von den vielen Auszeichnungen, die er vorzuweisen hat, charakterisiert der vom japanischen Kaiser verliehene Orden „Aufgehende Sonne – Goldene Strahlen“ sein künstlerisches Selbstverständnis. Sein Repertoire ist immens und vermittelt eine Vorstellung von der musikalischen Erfahrung des 84-jährigen. So verfügt er unter anderem über sämtliche Klaviersonaten von Mozart und Beethoven und über das gesamte Klavierwerk Chopins, welches er in neun aufeinander folgenden Abenden in Moskau aufführte. In Tauberbischofsheim spielt er die Sonate A-Dur, die mit dem „alla turca“-Finale zu den bekanntesten Klavierwerken Mozarts zählt.

Weiter auf dem Programm steht eine Auswahl aus dem Zyklus „Die Jahreszeiten“ von Tschaikowsky und Chopins ausladende Sonate H-Moll. Bild: Michail Voskresensky

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019