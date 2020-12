Rund 320 Testungen auf Exerzierplatz

Der DRK-Kreisverband führt am 23. Dezember in Wertheim sowie am 24. Dezember in Tauberbischofsheim von 9 bis 12 Uhr eine kostenlose Covid-19-Schnelltest-Aktion durch.

Tauberbischofsheim. Die Tests werden hierbei vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt und sind durch das Ministerium limitiert. Je Tag sind rund 320 Testungen in der „Drive In“-Teststelle

...