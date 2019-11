Rückschau auf Bundesparteitag

Main-Tauber-Kreis.Wenige Tage nach dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig heißt die Werte-Union Heilbronn-Franken zu einem Gedankenaustausch am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr in die Alten Füllerei/Distelhäuser Brauerei, Grünsfelder Straße 3, Distelhausen, Telefon 09341/8050, willkommen.

Eines der Themen wird die Rückschau auf den Bundesparteitag aus Sicht der Werte-Union sein. Welche Anträge wurden angenommen? Wie wurde die Urwahl um das Amt des Vorsitzenden in Leipzig diskutiert? Welche Personaldebatten, welche Programmdebatten wurden geführt? Der Werte-Union ist es wichtig, dass man als Basisbewegung der Union wieder miteinander ins Gespräch kommt. Die Vernetzung untereinander und die Besinnung auf Grundtugenden der Christdemokraten sind ein wichtiger Aspekt der Regionaltreffen.

Ein weiteres Thema wird die Vorstellung der neuen Werte-Union- Drucksachen durch das Vorstandsmitglied Thomas Feucht aus Tauberbischofsheim sein.

Mit den druckfrischen Prospekten wird der neu gergründete Verband vorgestellt und die zentralen Thesen der Arbeit benannt. Alle Mitglieder, Förderer und Interessierte sind willkommen. wu

