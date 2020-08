Rückkehr zum Normalbetrieb das Ziel

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis ist jetzt in der Bahnhofstraße beheimatet.

Main-Tauber-Kreis. Der Betreuungsverein der Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis hat seit Anfang August ein neues Domizil in Tauberbischofsheim in der Bahnhofstraße 10. Damit konnten die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Betreuungsverein nach Corona bedingten Einschränkungen endlich wieder im Normalbetrieb, wenn auch zunächst nur in beschränktem Umfang, seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Bereits Mitte März hatte der Betreuungsverein wegen der Corona Pandemie seine Büros im Gesundheitsamt verlassen, um dort für die notwendige Aufstockung des Personals des Gesundheitsamtes Platz zu schaffen. Bis Mitte Mai wurde der laufende Geschäftsbetrieb zunächst über Home-Office im Rahmen des Möglichen sichergestellt. Danach wurde versucht, zusätzlich zum Home-Office, den Bürobetrieb in der Geschäfts- und Begegnungsstätte der Lebenshilfe „Mittendrin“ weiter zu intensivieren.

Dank des erfolgten Umzugs in die neuen Büros ist jetzt ein schrittweiser Übergang zur Normalität möglich. Dies sei, so Jörg Hasenbusch, Vorsitzender der Lebenshilfe, auch dringend nötig. Der Beratungsbedarf, speziell für Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, sei durch die Corona Pandemie sprunghaft gestiegen.

Des Weiteren würden die Räumlichkeiten in „Mittendrin“ für die mittlerweile ebenfalls in beschränktem Umfang wieder zulässigen Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung benötigt.

Ab Mitte September werden die seit März ausgesetzten Beratungsgespräche und Vorträge zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen wieder angeboten. Auch Terminvereinbarungen sind wieder unter Telefon 09341/1568 möglich.

Durch entsprechende Hygienekonzepte wird sichergestellt, dass die Beratungen persönlich durchgeführt und die notwendigen öffentlichen Beglaubigungen der Vollmachten im Anschluss an die Beratungsgespräche wieder erfolgen können.

Vorsitzender Jörg Hasenbusch würdigte die Mitarbeiter der Betreuungsbehörde des Landratsamtes, die an den Sprechtagen in Tauberbischofsheim, Wertheim und Bad Mergentheim vor Ort sein werden, da im Gesundheitsamt in Tauberbischofsheim die komplette Aussetzung des Parteiverkehrs unverändert weiter gilt. lh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020