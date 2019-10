Rückblick auf zahlreiche Aktivitäten

Dittigheim.Die Erntedankfeier der katholischen Frauengemeinschaft Dittigheim begann mit einer Andacht in der Kirche, da die Gruppe erstmals die Gestaltung des Erntedankaltars übernommen hatte.

Nach der Begrüßung durch Diane Hammerich übernahm Diakon Holzhauer den besinnlichen Teil. Dieser stand unter dem Motto „Danke für die vielen verschiedenen Gaben“. Mit passenden Gedanken und Liedern wurde die Feier abgerundet.

Danach blickte Diane Hammerich im Vitus-Saal auf das Jahr zurück. Zu den weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen zählten die Adventsfeier, der Halbtagsausflug nach Weilbach in die Marzipanfabrik und ins Lichtermuseum nach Walldürn sowie die Maiandacht in der Kapelle von Hof-Steinbach. Der Höhepunkt war das zweite Hoffest in der Armstraße.

Burghilde Kettner lieferte einen positiven Kassenbericht ab. Kassenprüferin Monika Freund stellte eine einwandfreie Führung fest, so dass einer Entlastung des Führungsteams nichts im Weg stand. Als weitere Kassenprüferin wurde einstimmig Petra Gehrig gewählt.

Abschließend wurde noch auf die nächsten Termine hingewiesen. Am 24. November findet ein Vortrag über Tansania mit Kaffee und Kuchen, am 11. Dezember die Adventsfeier im Vitus-Saal und am 20. Dezember der 3. Weihnachtszauber statt. dh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019