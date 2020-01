Rohbauarbeiten vergeben

Tauberbischofsheim.Der Technische Ausschuss der Kreisstadt hat in einer kurzfristig einberufenen Sitzung am Mittwoch die Rohbauarbeiten zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens in der Würzburger Straße einstimmig vergeben. Den Zuschlag erhielt der günstigste von insgesamt fünf Bietern. Dabei handelt es sich um die Firma Pfeuffer aus Zimmern zum Angebotspreis von rund 109 000 Euro. „Wir wollen einen schnellen Baubeginn. Deshalb hatten wir es mit dieser Vergabe etwas eilig“, so Bürgermeisterin Schmidt.

In dem entstehenden Erweiterungsbau werden eine Ganztagsgruppe sowie eine altersgemischte Gruppe mit jeweils einem Schlafraum, Sanitärräumen, einer Verteilerküche und einem Besprechungsraum Platz finden. gf

