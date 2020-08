Reinhart lobt „großartigen Einsatz an jedem Tag“

Tauberbischofsheim.Der Der CDU-Fraktionsvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Reinhart war auf Stippvisite beim Polizeirevier und der Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim, um „für den großartigen Einsatz jeden Tag“ zu danken.

Empfangen durch den Polizeirevierleiter Burkhard von der Groeben sowie dem Leiter des Kriminalkommissariats Dieter König, traf man sich zum Gespräch mit weiteren Polizeibeamten. Reinhart erkundigte sich über die aktuelle Lage im Revier und ließ sich schildern, wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Beim Gespräch wurde auch das Thema Bodycams gestreift. Von der Groeben begrüßte, dass die Beamten diese auch in Kürze unter bestimmten Voraussetzungen zur Beweissicherung und Gefahrenabwehr in Wohnungen einsetzen dürfen. Eine diesbezügliche Gesetzesänderung steht kurz bevor.

Reinhart bekräftigte, „dass man nicht nur Recht setzen müsse, sondern auch durchsetzen müsse“ und fügte an, dass er und seine Fraktion sich stets geschlossen für die Polizei einsetze und diese sich immer der vollen Rückendeckung sicher sein kann. Im weiteren Verlauf des Gesprächs sprachen sich die Beamten einstimmig dafür aus, dass im Bereich „,IT und Cybercrime“ dringend nachgebessert werden müsse, sonst würde man ins Hintertreffen geraten, da in diesem Bereich Kriminalität stetig zunehme.

Polizeiinterner Messenger wichtig

Zudem gaben die Beamten ihm mit auf den Weg, dass die Entwicklung eines polizeiinternen Messengers wünschenswert wäre, da man so beispielsweise Fahndungsbilder schneller und sicher kommunizieren könne. Der CDU-Fraktionschef nahm diesen Punkt ebenfalls mit und unterstrich die Wichtigkeit, gerade in der wachsenden Digitalisierung die Polizei nicht nur personell zu stärken, sondern die Ausstattung allgemein, aber auch spezifisch auf IT konkretisiert auszubauen. Von der Groeben bedankte sich bei Reinhart und ging mit Dieter König auch noch auf die personellen Probleme ein. Gleichzeitig lobten die Beteiligten die Wiedereröffnung der Polizeischule am Standort Wertheim.

Besonderer Dank galt hier auch Reinhart, der sich aktiv für die Wiedereröffnung stark gemacht hatte. Reinhart gab ebenfalls zu bedenken, dass man nicht immer die Einstellungen neuer Polizeibeamte „hochfahren“ und dann wieder „herunterfahren“ könne. Stattdessen brachte er ins Gespräch, dass man erwägen könne, die Einstellungszahlen beispielsweise als „zehnjährige Basis“ kontinuierlich zu etatisieren, um die Pensionswellen abzufangen und mehr Beamte auf den Dienststellen aufweisen zu können. Zudem sei Baden-Württemberg beim Thema Polizeidichte ohnehin auf dem letzten Platz im bundesweiten Vergleich. Dieter König, der Leiter des Kriminalkommissariats, gab zu bedenken, dass binnen der nächsten sechs Monate ein Drittel der Kripobediensteten des Reviers Tauberbischofsheim in Pension gehe. Auch hier fügte König die aus seiner Sicht notwendigen Maßnahmen an. Positiv wurde die Aufklärungsquote des Reviers bei über 64 Prozent wahrgenommen, trotz schwieriger Personalsituation. Reinhart unterstrich seine höchste Wertschätzung und versprach, sich auch weiter für die Polizei und die innere Sicherheit einsetzen werde pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020