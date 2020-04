Tauberbischofsheim.Seit Freitag, 24. April, ist die Städtische Mediothek zu ihren üblichen Öffnungszeiten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Dabei gelten aber einige Besonderheiten: Es ist ein reiner Ausleih- und Abgabebetrieb. Internetnutzung, Zeitungslektüre und längerer Aufenthalt sind nicht möglich. Damit die Verweildauer kurz gehalten werden kann, bietet die Mediothek einen Abholservice an: Titel können im Online-Katalog der Mediothek recherchiert und die gewünschten Medien per Mail bestellt werden. Zurückzugebende Medien sollten in einem Behältnis oder einer Tüte gebracht werden, die in der Mediothek verbleiben kann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020