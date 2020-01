Reifenpanne an Lkw hatte Folgen

Tauberbischofsheim/Großrinderfeld.Eine Reifenpanne bei einem Lastwagen sorgte am Mittwochnachmittag für 17 beschädigte Fahrzeuge auf der A 81 zwischen Tauberbischofsheim und Großrinderfeld.

Gegen 16.45 Uhr war an einem Lkw, der in Richtung Würzburg unterwegs war, ein Reifen geplatzt. Die Teile wurden über die komplette Fahrbahn verstreut. Infolgedessen fuhren drei Lastwagen und 13 Pkw über die Reifenteile und wurden dadurch teils erheblich beschädigt. An einem Lkw wurde beispielsweise der Tank aufgerissen, wodurch Kraftstoff in den angrenzenden Grünstreifen lief. Der Unfall forderte keine Verletzten. Es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro.

Die Autobahn musste von 18.40 bis etwa 23 Uhr wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten halbseitig gesperrt werden.

