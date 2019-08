„Raum der Technologien“ eröffnet digitale Erfahrungen

Main-Tauber-Kreis.„Im Zuge der Digitalisierung bieten die Bereiche Informatik und Naturwissenschaften ungeahnte Möglichkeiten“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Ankündigung der „expedition d“ im Taubertal. Diese Bildungsinitiative wird auf Initiative des Abgeordneten vom 16. bis 18. und 19. bis 20. September an zwei Schulen im Landkreis Station machen. Der zweistöckige Erlebnistruck steht dann den Schülern zunächst im Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda und dann am Wirtschaftsgymnasium in Tauberbischofsheim zur Erkundung und Information offen.

Ziel der expedition d ist es, jungen Menschen die Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik näher zu bringen. Ob Sensorik in autonom fahrenden Autos, Verschlüsselungstechnologien in Bank-Apps oder Gesichtserkennung im eigenen Handy: Digitale Technologien stecken in vielen Produkten und Anwendungen unseres Alltags. Wie sie funktionieren, wofür sie gebraucht werden und welche Berufe daran mitarbeiten, erfahren Schüler in der „expedition d – Digitale Technologien, Anwendungen, Berufe.“ Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

Das zweistöckige Expeditionsmobil ist im Rahmen des erfolgreichen Programms „Coaching4Future“ in Baden-Württemberg unterwegs, um mehr Jugendliche für mathematisch-technisch ausgerichtete Fächer und berufliche Chancen durch die Digitalisierung zu begeistern.

Bevor die Schüler mit den Coaches den „Raum der Technologien“ im Erdgeschoss des Trucks erkunden, wählen sie einen Arbeitsauftrag wie „Entwickle ein autonom fahrendes Auto“, der als Leitfaden dient. An verschiedenen Stationen lernen die Jugendlichen dann, digitale Schlüsseltechnologien wie Robotik, Virtual Reality, 3D-Druck, Sensorik, Gesichtserkennung, künstliche Intelligenz oder Computer Vision kennen. Dabei müssen sie auch praktische Aufgaben lösen.

Im „Raum der Ideen“ im Obergeschoss halten sie in einem selbst erstellten „DigiPoster“ fest, welche Technologien sie für ihren Arbeitsauftrag benötigen und welche Berufe daran beteiligt sind.

