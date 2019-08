Raser wird handgreiflich

Tauberbischofsheim.Ein laut Polizeibericht „unmögliches Verhalten“ legte der 28-jährige Fahrer eines Mercedes am Freitagnachmittag auf einer Landesstraße zwischen der Kreisstadt und Großrinderfeld an den Tag. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der junge Mann an einer Polizeistreife vorbei in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim.

Verfolgung aufgenommen

Immer wieder beschleunigte er sein Fahrzeug auf rund 150 km/h. Im weiteren Verlauf seiner rasanten Fahrt fuhr er einem Skoda sehr dicht hinten auf und bedrängte damit womöglich die Fahrerin. Kurz danach überholte er das Auto.

Die Streife nahm die Verfolgung auf und gab dem Mann mit Blaulicht und der Aufschrift „Stopp Polizei“ zu verstehen, dass sie ihn kontrollieren möchten. Der 28-Jährige reagierte darauf nicht und setzte seine Fahrt fort. Erst als die Beamten den Mercedes überholten, fuhr der Fahrer an einem Parkplatz rechts ran. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann sehr aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen, so dass zwei Beamte leicht verletzt wurden.

Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter Marihuana und eine leere Bierdose – vermutlich die Erklärung seines Verhaltens. Der Mann musste er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus begleiten, wo er erneut massiven Widerstand leistete. Der 28-Jährige muss nun mit gleich mehreren Anzeigen rechnen. Unterdessen sucht die Polizei die Skoda-Fahrerin, welche möglicherweise durch das Auffahren bedrängt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019