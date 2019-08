Radtour durch die heimische Region

Tauberbischofsheim.Hubert Englert und Wolfgang Burger vom Spessartverein begrüßten am Sonntag rund 40 Radler zu einer Tour durch die Region. Vom Startpunkt am Wörtplatz weg radelte die Gruppe nach Werbach. Die Landesstraße wurde überquert und weiter fuhren die Spechte leicht bergauf dem Welzbachtal entlang bis nach Ober-altertheim. Die Fahrt ging dann weiter bergan Richtung Helmstadt, überwiegend auf geschotterten Wald- und Feldwegen. Die Sonne und eine herrliche Weitsicht prägten die Tour, ehe im Biergarten „Goldener Stern“ in Helmstadt das erste Etappenziel erreicht war.

Nach der Pause ging es zunächst überwiegend bergab nach Neubrunn. Von hier wurde es etwas anstrengender – die Strecke führte stark bergan Richtung Böttigheim um dann wieder rasant abwärts, über einen Radweg und später dann über einen mühsam zu befahrenden Wiesenweg Werbach zu erreichen.

Das letzte Teilstück der gelungenen Radtour führte von Werbach nach Tauberbischofsheim und war „Genuss pur“. Am Ausgangsort angekommen legten einige Radler noch eine Schlussrast am Tauberstrand ein. Die nächste Veranstaltung des Spessartvereins führt am 1. September von Hardheim nach Walldürn. Dann wieder zu Fuß. HE

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019