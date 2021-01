Quarantänen in Pflegeheimen in Freudenberg und Grünsfeld aufgehoben

Main-Tauber-Kreis.19 Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden an diesem Donnerstag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von sechs Städten und Ge-meinden des Landkreises. Es handelt sich in mindestens 14 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um eine Person, die aus einem Risikogebiet im Ausland zurückge-kehrt ist. 18 neu Infizierte befinden sich in häuslicher

...