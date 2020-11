Quarantäne in Pflegeeinrichtung angeordnet

22 neue Corona-Fälle wurden am Donnerstag im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 90,6.

Main-Tauber-Kreis. Die Gesamtzahl der bislang mit dem Coronavirus infizierten Personen ist am Donnerstag um 22 Fälle auf 1172 angestiegen. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Ahorn, Bad Mergentheim, Creglingen, Freudenberg, Igersheim, Lauda-Königshofen, Niederstetten, Tauberbischofsheim und Wertheim.

„Es handelt sich in mindestens zehn der neuen Fälle um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen und in einem Fall um einen Reiserückkehrenden aus einem Risikogebiet. 21 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person in stationärer Behandlung“, teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 1172.

Wie berichtet, sind mittlerweile 971 Personen wieder genesen. Derzeit sind 188 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 3 (+1), Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 26 (+3), Boxberg: 1, Creglingen: 32 (+1), Freudenberg: 8 (+3), Großrinderfeld: 10, Grünsfeld: 8, Igersheim: 7 (+2), Königheim: 3, Külsheim: 8, Lauda-Königshofen: 14 (+1), Niederstetten: 7 (+4), Tauberbischofsheim: 21 (+5), Weikersheim: 4, Werbach: 3, Wertheim: 29 (+2) und Wittighausen: 4.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Donnerstag, 19. November, auf 90,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (12. bis 18. November) je 100 000 Einwohner, berechnet durch das Gesundheitsamt anhand der tagesaktuellen Fallzahlen.

Wegen eines Infektionsfalls musste vom Gesundheitsamt für einen Wohnbereich des Seniorenheims „Haus im Umpfertal“ in Boxberg Quarantäne angeordnet werden. Dies beinhaltet insbesondere ein Besuchsverbot. Des Weiteren wurde aufgrund eines Infektionsfalls für eine Klasse des Bildungszentrums Niederstetten Quarantäne verfügt.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Donnerstag 37 neue Corona-Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen liegt damit bei 1186. Der Inzidenzwert stieg auf 104,5.

Hotline für Kreativschaffende

Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) hat eine Corona-Beratungshotline für Kreativschaffende eingerichtet. Diese steht ab sofort zur Verfügung. Experten beantworten in diesem Rahmen aktuelle Fragen rund um Unterstützungsleistungen während der Corona-Krise.

Abgesagte Auftritte, Aufführungen, Konzerte, Messen und Veranstaltungen, geschlossene Museen, Theater und Clubs – die Kulturszene und die Kreativwirtschaft werden auch im „Lockdown light“ hart getroffen. Freischaffende Künstler, Kulturschaffende, Unternehmen, Soloselbstständige, Vereine und kulturelle Einrichtungen kämpfen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Einschränkungen.

Um Künstler und Kreative in Baden-Württemberg in dieser sehr herausfordernden Situation zu unterstützen, hat die MFG auf Initiative des Kunstministeriums die Beratungshotline ins Leben gerufen.

„Ich freue mich sehr über diese wichtige Initiative für besonders von den Corona-Einschränkungen betroffene Branchen“, erklärt Landrat Reinhard Frank gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Montags bis freitags sind unter der Festnetz-Nummer 0711/90715413 von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr Experten erreichbar, die aktuelle Fragen rund um Unterstützungsleistungen während der Corona-Krise beantworten.

„Da die MFG sich seit vielen Jahren in der Beratung von Kreativschaffenden profiliert hat, ist sie eine kompetente Anlaufstelle. Daneben bietet sie unter kreativ.mfg.de im Internet einen Überblick mit Informationen zur Unterstützung sowie branchenrelevante Neuigkeiten.

Kostenlose Beratung

Eine weiterführende Beratung für mittelfristige Anliegen und zu unternehmerischen Fragen erhalten Kreativschaffende über die kostenlosen Orientierungsberatungen der MFG.

Die einstündige Beratung findet per Zoom oder Telefon statt. Eine Anmeldung auf der Homepage ist hierfür erforderlich. Die MFG Medien- und Filmgesellschaft ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg und des Südwestrundfunks. lra

