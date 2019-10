Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen

Tauberbischofsheim.Bereits zum zweiten Mal ging in diesem Jahr ein voll besetzter Qualifizierungskurs I erfolgreich zu Ende.

Elf neue Tagesmütter und ein Tagesvater bieten jetzt bei sich zu Hause, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen Tagespflegeplätze an.

Zusammen mit der Referentin Carmen Allinger (Diplom-Sozialpädagogin) erarbeiteten sie im Kurs I in Tauberbischofsheim die Grundlagen der Kindertagespflege: Aufgaben und Arbeitsfeld, Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern, Kontakt- und Eingewöhnungsphase, Vermittlungsablauf und rechtliche Informationen.

Die weiteren Bausteine der fünfteiligen Qualifikation werden die neuen Tagespflegepersonen tätigkeitsbegleitend absolvieren. Der nächste Vorbereitungskurs (Kurs I) findet im Frühjahr 2020 in Tauberbischofsheim statt.

Erstberatungen über die Tätigkeit als Tagespflegeperson finden am Mittwoch, 13. November, von 9 bis 10.30 Uhr im Rathaus Igersheim, am Mittwoch, 13. November, von 11 bis 12.30 Uhr im Rathaus Weikersheim, am Donnerstag, 14. November, um 12 Uhr im Rathaus Wertheim sowie am Donnerstag, 14. November, um 12 Uhr in der Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim. Anmeldung beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis unter Telefon 09341/8978287 (Mail: info@tev-main-tauber.de).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019