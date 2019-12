Puppenausstellung am 6. Januar nochmals geöffnet

Tauberbischofsheim.Die Ausstellung „Geliebte Puppenkinder“ ist nochmals am Dreikönigstag, 6. Januar, von 14.30 bis 17 uhr in der oberen Diele des Kurmainzischen Schlosses in Tauberbischofsheim zu sehen.

30 Exemplare

Rund 30 Puppen vornehmlich aus dem Zeitraum zwischen 1900 und den 1930er Jahren sind in der „Puppenstube“ des Tauberfränkischen Heimatmuseums ausgestellt. Die historischen Puppen kommen vor allem aus Thüringen, denn dort, insbesondere in Waltershausen, war zur damaligen Zeit das Zentrum der Manufakturen.

Aber es gibt auch beispielsweise ein Exemplar aus dem Mannheimer Raum. Die Hersteller sind unter anderem Kämmer & Reinhardt, Buscherer & Beck, Simon & Halbig sowie Schildkröt. Die Gesichter wurden damals aus Bisquit-Porzellan hergestellt, der Körper aus einer Masse aus Ton und Kunststoff. Bei einigen Puppen sind sogar noch Original-Kleidungsstücke vorhanden.

