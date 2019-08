Publikum gute Unterhaltung geboten

Dittwar/Bad Mergentheim.Gute Unterhaltung bot die Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar am Sonntag bei ihrem Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. „Serviert“ wurde den Besuchern ein gelungener Mix aus Polkas, Märschen, Swing und interessanten Medleys.

Unterhaltsam und interessant

Die Dittigheimer Kapelle eröffnete das Konzert mit dem Stück „Dixie-Parade“, das beim Publikum gut ankam. Danach begrüßte Vereinsvorsitzender Heinz Lotter die Gäste. Er reichte den Stab gleich weiter an Schlagzeuger Raimund Holler. Dieser stellte im Verlauf der Veranstaltung auf unterhaltsame und und interessante Weise die einzelnen Stücke kurz vor.

Weiter ging es dann mit der gelungenen Polka „Böhmische Liebe“, und dem flotten Marsch „Sommerwind“. Danach leitete Raimund Holler über zur Zeit des Wirtschaftswunders. Zuerst gab die Kapelle das Medley „Evergreen-Sterne“ zum besten, in dem die Holzbläser und Hörner ihren besonderen Auftritt hatten.

Es folgten die „Billy-Vaughn-Goldies“, ebenfalls ein Medley, das von den Musikern ebenso gekonnt dargebracht wurde.

Anschließend ging es mit dem Glenn-Miller-Sound wieder in die USA. Der „St.-Louis-Blues“ brachte Big-Band-Feeling in die Wandelhalle, bevor es mit dem flotten Marsch „Washington Post“ weiterging. Auch für diese Stücke gab es vom Publikum Applaus.

Über 70 Jahre als Musiker aktiv

Dann stellte Holler einzelne Mitglieder der Kapelle vor. Besonders erwähnt wurde Flügelhornist Frieder Duchon. Der 82-Jährige kann auf über 70 Jahre als aktiver Musiker zurückblicken.

Weiter ging es im Programm mit der Polka „Von Freund zu Freund“, die mit einem eindrucksvollen Solo von Flügelhorn und Bariton begann. Als Fortsetzung erklang die Polka „Wir Musikanten“. Hier kamen insbesondere die Klarinetten durch die Zurückhaltung der anderen Instrumente sehr schön zur Geltung. Das Publikum klatschte im Takt mit. Am Ende gab es dafür ebenso viel Beifall wie für die beiden folgenden Medleys. „Les Humphries in Concert“ führte mit bekannten Melodien in die Zeit der Les-Humphries-Singers zurück. „Abba Gold“ rief die Lieder der wohl bekanntesten schwedischen Popgruppe des 20. Jahrhunderts wieder ins Gedächtnis.

Es folgten die Stücke „I will follow him“, aus dem Film „Sister Act“ und ein Medley von Bert-Kämpfert-Melodien unter dem Titel „Dankeschön Bert Kämpfert“. Danach klatschte das Publikum beim „Colonel-Bogey-Marsch“, bekannt auch als „River-Kwai-Marsch“, begeistert mit.

Dirigent fehlte

Im Anschluss bedankte sich Heinz Lotter beim Publikum, den Verantwortlichen sowie bei Schlagzeuger und Moderator Raimund Holler, besonders aber bei den Mitgliedern der Kapelle. Diese zeigte eine sehr solide Leistung, obwohl sie bei diesem Konzert ohne Dirigent auskommen mussten.

Nachdem Raimund Holler noch die Solisten vorgestellt hatte, wurde das Konzert mit dem Marsch „Roulette“ fortgeführt. Dieser hat eine sehr eingängige, flotte Melodie und kam entsprechend gut beim Publikum an. Als Abschluss folgte „Mein Heimatland“, ein Marsch zum Mitklatschen, was das Publikum auch gerne tat.

Insgesamt konnte die Musik- und Feuerwehrkapelle bei ihrem Promenadenkonzert überzeugen. Dass die Musiker kurzfristig ohne Dirigent auskommen mussten, führte zwar zu kleinen Schwächen in der Dynamik, tat dem Musikgenuss aber keinerlei Abbruch. Insgesamt also ein gelungener Vormittag für alle. mv

