Protestanten in Bischofsheim nicht geduldet

Seit 125 Jahren besteht die Evangelische Kirchengemeinde in der Kreisstadt. Die FN blicken in einer kleinen Serie zurück.

Tauberbischofsheim. 378 Jahre nach dem Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche wurde in Tauberbischofsheim am Reformationstag 1895 der erste Gottesdienst in den eigenen Räumen gefeiert. Aber wie sah es bis dahin aus? Eine eigentliche Reformation hat es in Bischofsheim (wie es damals noch hieß) nicht gegeben. Ganz im Gegensatz etwa zu Wertheim, wo sich die damaligen Grafen sehr bald schon 1522 dem reformatorischen Gedanken anschlossen.

Die neue Lehre

Zwar „verbreiteten im nahem Bischofsheim die Anhänger Luthers seit 1513 unter Pfarrer Christoph Skriptoris (Schreiber) von 1521 an die neue Lehre“, wie es in der Stadtgeschichte von Grünsfeld zu lesen ist. Aber Christoph Skriptoris wurde bereits 1523 vermutlich zusammen mit einer Anzahl von weiteren Bürgern gefangen gesetzt. Denn die Bischöfe von Mainz versuchten mit allen Mitteln, reformatorisches Gedankengut in ihrem Herrschaftsbereich zu unterbinden. Dennoch fanden sich in Bischofsheim noch viele Jahrzehnte Bürger, die sich insgeheim oder ganz offen zu Luthers Lehre bekannten – aber zum Gottesdienst oder zum Abendmahl in benachbarte Gemeinden, besonders in der Grafschaft Wertheim, gingen. Aber sie lebten immer in der Gefahr, hohe Geldstrafen zahlen zu müssen, verhaftet zu werden und ins Gefängnis zu kommen. Denn die Bischöfe und Kurfürsten von Mainz, die damaligen Herren, wollten hier keine Evangelischen dulden, gemäß dem „cuius regio, eius religio“ (wie die Herrschaft, so die Religion). So konnte denn auch im August 1600 der Dekan des Landkapitels Taubergau seinen Kirchenbehörden melden, dass alle Haushalte „ehrbar“ (also katholisch) seien. 1606 schließlich mussten alle, die im Mainzer Gebiet lebten (wozu Bischofsheim gehörte) und der neuen Lehre angehörten und den Besuch der Heiligen Messe verweigerten, der Obrigkeit gemeldet werden. Das waren in der heutigen Kreisstadt neun Personen, die daraufhin mit der Landesausweisung bedroht wurden. Ein kurzes Intermezzo gab es während des Dreißigjährigen Krieges zur Zeit der schwedischen Besetzung, in der zwei Jahre lang ein evangelischer Pfarrer in Tauberbischofsheim wirkte. Aber ab 1634 lebten endgültig keine Evangelischen mehr in der Stadt.

Enteignung der Katholiken

Erst mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 gab es eine Änderung der Herrschaftsverhältnisse und eine Änderung der kirchlichen Beziehungen und Einflusssphären, da in den Mainzer und Würzburger Territorien im hiesigen Gebiet neue weltliche Herren das Sagen hatten. Dieser Umstand ergab sich durch die Enteignung der kirchlichen Besitzungen unter Napoleon als Entschädigung deutscher Fürsten, deren linksrheinische Gebiete an Frankreich gefallen waren. Nunmehr konnten sich auch im katholischen Taubergrund evangelische Christen niederlassen und sich später dann zu Kirchengemeinden zusammenschließen. Bischofsheim, in dem einige Evangelische wohnten, wurde in dieser Zeit nach Wenkheim „eingepfarrt“. Da bestand allerdings noch der „Pfarrbann“ von 1841, das bedeutete, dass Kasualien (kirchliche Amtshandlungen) nicht von auswärtigen Geistlichen ausgeübt werden durften. So mussten also Taufen, Trauungen und Beerdigungen von evangelischen Bischofsheimer Christen durch katholische Priester vorgenommen und auch in den katholischen Standesbücher eingetragen werden. Nach einem Erlass des Evangelischen Oberkirchenrates von 1844 war ferner die Abhaltung privatgottesdienstlicher Versammlungen auch für die hiesige Stadt untersagt.

Ende 1848 wurde zwar offiziell der „Pfarrbann“ aufgehoben in diesem Jahr erhielt auch der erste Protestant – ein Uhrmacher – das Bürgerrecht in Bischofsheim. Aber trotzdem wurden in den folgenden Jahren noch weiterhin die Kasualien von katholischen Geistlichen vorgenommen.

Seit 1856 waren die Bischofsheimer (77 Personen, darunter 17 Schulkinder) nach Niklashausen eingepfarrt.

Allmählich stieg die Zahl der Evangelischen in Tauberbischofsheim (wie es seit ungefähr 1850 hieß zur Unterscheidung von anderen Orten gleichen Namens) vor allem durch den Zuzug von Beamten, so dass man um die Erlaubnis nachsuchte, auch hier einen Gottesdienst abhalten zu dürfen. So ließ der Oberkirchenrat in Karlsruhe eine Liste von allen Evangelischen in Tauberbischofsheim erstellen und erließ dazu den Auftrag, nach geeigneten Räumlichkeiten zu suchen.

Im Saal des Gymnasiums, damals noch im Klosterhof, fand man schließlich eine geeignete Bleibe. Es waren von Seiten des Großherzogs ein monatlicher Gottesdienst und jährlich zwei Abendmahlsfeiern genehmigt, und am 16. September 1857 konnte der erste evangelische Gottesdienst in Tauberbischofsheim gefeiert werden; dieser sollte zeitgleich mit dem in der katholischen Pfarrkirche beginnen, so dass deren Geläute auch die Evangelischen zu ihrem Gottesdienst rufen sollte. (Fortsetzung folgt)aba

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020