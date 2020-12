Präsenzpunkt in Tauberbischofsheim

Heilbronn.Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie fand am Dienstagabend die letzte Sitzung der Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken im Jahr 2020 in virtueller Form statt. In der anschließenden Pressekonferenz, die ebenfalls als Video-Schaltung durchgeführt wurde, informierten die IHK-Vizepräsidentinnen Kirsten Hirschmann und Melanie Renje zusammen mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring über die Ergebnisse der virtuellen Zusammenkunft, in deren Mittelpunkt die Beitragssenkungen, die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes und die künftige strukturelle Ausrichtung der IHK standen.

Dabei wurde auch einstimmig das neue Regionalkonzept der IHK beschlossen, durch das die Präsenz der Kammer in der Fläche gestärkt werden soll. Vorgesehen sind bei der Umsetzung dieses Konzeptes die Schließung der bestehenden Geschäftsstellen in Bad Mergentheim, Schwäbisch Hall und Wertheim.

Dafür will man im kommenden Jahr sogenannte „Präsenzpunkte“ in den zehn Großen Kreisstädten der Region Heilbronn-Franken anbieten. Konkret werden neue Räume in Neckarsulm, Eppingen, Bad Rappenau, Öhringen, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Crailsheim, Bad Mergentheim und Wertheim eingerichtet.

Als neuer „Präsenzpunkt“ ist in der Planung auch ein Büro in der Kreisstadt Tauberbischofsheim vorgesehen. Die Standorte für die jeweiligen Büros stehen derzeit noch nicht fest. Das Konzept soll im Jahr 2021 umgesetzt werden.

Mit diesen Maßnahmen, die auch eine Veränderung in der Führungsmannschaft zu Folge haben, will sich die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken eine neue Struktur geben, die auch dazu beitragen soll, die Kommunikation mit den Mitgliedern zu verbessern. Nachdem der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Dr. Helmut Kessler und der bisherige Kommunikationsleiter Dr. Detlef Schulz-Kuhnt in Ruhestand gegangen sind, verkleinert sich auch die Geschäftsführung der Kammer von sechs auf vier Bereiche mit Hauptgeschäftsführerin Elke Döring an der Spitze.

Wie in den Beiträgen der Video-Schaltung der Vollversammlungsmitglieder weiter deutlich wurde, trifft die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft und somit auch die regionale Wirtschaft in Heilbronn-Franken hart. Die digitale Transformation beschleunigt den Strukturwandel in der Region. Unter diesen Vorzeichen hat die Vollversammlung die Finanzen und die Ausrichtung der IHK für die kommenden Jahre diskutiert und den Wirtschaftsplan 2021 verabschiedet. Zudem beschlossen die Mitglieder, in dem weiterhin schwierigen Umfeld, die IHK-Mitgliedsbetriebe durch einen einmalig reduzierten Grundbeitrags- und Umlagesatz im Wirtschaftsjahr 2021 zu entlasten.

Einig waren sich die Mitglieder auch in der Notwendigkeit, die zukünftige strategische Ausrichtung der Kammer den aktuellen wirtschaftlichen Veränderungen und der Corona-Pandemie anzupassen. Unter diesen Prämissen wurde auch der umfangreiche „Change-Prozess IHK 2030“ gestartet. Aufbauend auf die bewährte Strategie 2020 wurden die Weichen für die nächste Dekade gestellt. Bereits in den letzten Jahren wurden wichtige Vorarbeiten geleistet: Kosten signifikant reduziert, Prozesse optimiert und digitalisiert und das gesamte Produktportfolio überprüft.

Nur noch vier Geschäftsbereiche

Zudem wurde die Organisation der IHK von sechs auf vier Geschäftsbereiche verschlankt und die Führungsmannschaft entsprechend verkleinert. Serviceprozesse werden nun im Bereich „Marketing und Kommunikation“ gebündelt. Direkte Kundenleistungen erbringt der Bereich „Unternehmen und Märkte“. Für diesen Change-Prozess IHK 2030 wurden nun von der Vollversammlung zwei wichtige Weichenstellungen beschlossen: Mit einem neuen Regionalkonzept wird die Präsenz der IHK in der Fläche ausgebaut und die Mitglieder-Kommunikation digital ausgerichtet. Anstatt wie bisher zwei Geschäftsstellen und eine Außenstelle sollen künftig zehn Präsenzpunkte die IHK näher zu ihren über 70 000 Mitgliedsbetrieben bringen. Angestrebt werden IHK-Präsenzpunkte in den zehn Großen Kreisstädten/Kreisstädten der Region.

Start 2021

Das neue Regionalkonzept wird 2021 gestartet und aufgebaut. Die direkte Kommunikation mit den Mitgliedsbetrieben und deren nahezu 500 000 Beschäftigten soll digitaler werden. Dazu baut die IHK auf die digitale Kommunikationsplattform IHK24-System auf. Dahinter steht ein Netzwerk von 57 IHKs aus allen Regionen Deutschlands. Die Kammer stellt außerdem ihr gedrucktes Mitgliedermagazin „WNews“ ein. Von Januar an erscheint es nur noch als Onlineausgabe unter w.news.de

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020