Postagentur ersetzt Filiale

Tauberbischofsheim.Wie die Postbank bereits Ende Mai mitgeteilt hat (die FN berichteten), wird sie ihre Filiale in Tauberbischofsheim am Marktplatz 9 bis 10 schließen.

„Letzter Öffnungstag ist am Montag, 19. August. Die Deutsche Post ersetzt die Postbank-Filiale durch eine neue Partner-Filiale (Postagentur) in der Hauptstraße 29 („Flo No7“). Hier erhalten die Kunden ab 19. August alle Postdienstleistungen, die sie bisher in der Postbank Filiale erhalten haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Post.

Geöffnet ist die neue Postagentur von montags bis freitags jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 13.30 Uhr.

„Pakete und Briefe, für die die Kunden vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, können künftig auch am neuen Standort abgeholt werden“, heißt es abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.08.2019