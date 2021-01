Popular-Musik als neuen Zweig anbieten

Bei der Richard-Trunk-Musikschule sind die Schülerzahlen auch 2020 rückläufig gewesen. Der neue Leiter Christoph Lewandowski will dem Trend mit Popular-Musik engegen wirken.

Tauberbischofsheim. Der Negativ-Trend hielt nicht nur an, sondern verstärkte sich. Nach einem Rückgang bei den Schülerzahlen um 23 von 2018 auf 2019 ging er im Jahr 2020 sogar um 46 von 396 im Jahr 2019 auf 350 im Jahr 2020 zurück. Bürgermeisterin Anette Schmidt ist mit den Zahlen dennoch zufrieden. „Angesichts der Pandemie und der besonderen Umstände ist dies ein toller Erfolg“, kommentierte sie den Statusbericht der Richard-Trunk-Musikschule. „Die Musiklehrer haben sich schnell auf die neue, schwierige Situation eingestellt und das Beste daraus gemacht.“

25 Lehrer für 350 Talente

Die 350 Schüler erhielten im Jahr 2020 über insgesamt 181 Jahreswochenstunden Unterricht. Dieser wird von 25 fachlich qualifizierten Musiklehrern gestaltet. Davon sind sechs hauptberuflich angestellt, 19 Honorarkräfte.

Der größte Rückgang bei den Schülerzahlen musste die Richard-Trunk-Musikschule im Elementarbereich verzeichnen. In der Blockflöten-AG halbierte sich die Schülerzahl nahezu von 26 auf 14. An der musikalischen Früherziehung nahmen nur noch 41 Kinder teil. Im Jahr 2019 waren es noch 53.

Eine Zunahme gegenüber 2019 gab es nur im Eltern-Kind-Bereich um vier.

Insgesamt sank die Schülerzahl im Elementarunterricht um 22 Schüler, im Instrumentalbereich um 24. Sogar bei den Zupfinstrumenten (Gitarre, E-Gitarre und E-Bass) ging die Schülerzahl von 53 auf 39 zurück. Hier hätten sich laut Statusbericht der Stadt manche Schüler dafür entscheiden ihren Fokus stärker auf die Schule zu legen und auf zusätzlichen Musikunterricht zu verzichten.

Die Rückgänge im Bereich der Blasinstrumente sind nahezu ausschließlich auf die gesunkene Nachfrage bei der vor einigen Jahren gegründete Bläserklasse zu erklären. Die Gesangsklasse wurde aus Mangel an Schülern sogar erst einmal aufgelöst.

„Die immerhin 30 Anmeldungen in der Bläserklasse sind aufgrund der Corona-Pandemie als kleiner Erfolg zu werten“, meinte der neue Leiter der Richard-Trunk-Musikschule, Christoph Lewandowski. „Während der zwei Lockdowns mussten wir auf Online-Unterricht umzustellen, was uns gut gelungen ist.“ Sein Vorgänger Johannes Wienand habe ihm ein wohlbestelltes Haus mit einer tollen Arbeitsatmosphäre hinterlassen. Lewandowski: „So war es trotz aller Widrigkeiten ein gutes Miteinander und gemeinsames Arbeiten.“ Ein großes Problem im Jahr 2020 sei gewesen, dass sich die Musikschule und auch ihre Schüler nirgends haben der Öffentlichkeit präsentieren können. Deshalb solle ein Musikvideo erstellt werden, das für die Einrichtung werben soll.

Raum-Problem

Ein neues und großes Problem für die Organisation der Richard-Trunk-Musikschule war das Finden geeigneter Räume für die Angebote im Elementarbereich. Entweder der Gesetzgeber oder die Träger und Nutzer der bisher genutzten Räume ließen eine Fortführung der Mischnutzung nicht mehr zu.

So bekam man in der Christian-Morgenstern-Schule keine Räume für die Blockflöten-AG. Im Elementarbereich durften in den katholischen Kindergärten keine Räume von Außenstehenden genutzt werden. Die Unterrichtsorte mussten umgelagert werden, unter anderem ins Matthias-Grünewald-Gymnasium.

Zahlen für 2019

Während sich die Schülerzahlen des Statusberichts auf das Jahr 2020 beziehen, stellen die vorgelegten Zahlen die Finanzierung im Jahr 2019 dar. Ausgaben von 331 000 Euro, davon 308 000 Euro Personal- und Honorarkosten, stehen Einnahmen von 218 000 Euro gegenüber.

Letztere setzen sich aus 185 300 Euro aus Beiträgen sowie aus 31 700 Euro an Landeszuweisungen zusammen. Dies ergibt unterm Strich ein Minus von 113 200 Euro, das die Stadt Tauberbischofsheim tragen muss.

Der Deckungsgrad beträgt 65,8 Prozent. Dies bedeutet gleichzeitig, dass im Jahr 2020 jedes Kind einen Pro-Kopf-Zuschuss von 285 Euro erhalten hat. Im Jahr 2018 waren dies noch 370 Euro.

Christoph Lewandowksi hat es sich auf die Fahne geschrieben, dem negativen Trend bei den Schülerzahlen entgegenzuwirken. „Ich möchte den Zweig Popular-Musik ausbauen“, sagt der neue Musikschulleiter. „Ich denke da an Pop-Gesang sowie Pop- und Jazz-Gitarre.“ In diesem Bereich sei man bislang nicht präsent genug. Er sieht hier Potenzial gerade bei Jugendlichen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.01.2021