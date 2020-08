© Stadt Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim.An Mariä Himmelfahrt kommen erfahrungsgemäß viele Besucher aus Bayern zum Shoppen nach Baden-Württemberg. Diese Tendenz war in den vergangenen Jahren in Tauberbischofsheim leicht abnehmend, doch in diesem Jahr konnten die Händler wieder ein leichtes Plus verzeichnen. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte zusätzlich der Pop-up-Biergarten auf dem Marktplatz. Es war ein weiteres Mini-Highlight unter dem Motto „Sommer in der Stadt“. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020