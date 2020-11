Polizist muss drei Jahre und drei Monate hinter Gitter

Würzburg/Main-Tauber-Kreis.Das Amtsgericht Würzburg hat einen 42 Jahre alten Polizisten aus einer Würzburger Landkreisgemeinde, der zuvor mehr als eine Dekade im Main-Tauber-Kreis seinen Dienst verrichtet hatte, am Freitag zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Ihm wurde ein „besonders schwerer Fall von Betrug“ in Tateinheit mit drei Fällen des Besitzes von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Eine Ausführliche Berichterstattung in den FN folgt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.11.2020