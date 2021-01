Polizei zog zwei Raser aus dem Verkehr

Tauberbischofsheim/Wertheim.Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 190 km/h war ein BMW-Lenker auf der B 27 zwischen Hardheim und Tauberbischofsheim unterwegs. Beamte der Tauberbischofsheimer Verkehrspolizei trauten ihren Augen kaum, als Ihnen am Mittwoch kurz nach 18 Uhr bei Hardheim das extreme Fahrverhalten eines 24-Jährigen auffiel.

Neben den massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen überholte der Mann auf der Strecke auch noch mehrere Fahrzeugkolonnen in riskanter Manier. Hierbei beachtete er weder die geltenden Überholverbote noch die durchgezogenen Fahrbahnmarkierungen auf der Bundesstraße.Glücklicherweise wurden bei diesen Manövern keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Um Schlimmeres zu verhindern stoppten die Beamten den BMW. Auch am Freitagmorgen fiel ein Autofahrer den Beamten der Verkehrspolizei durch seine riskante Fahrweise auf. Der 51-Jährige fuhr in seinem Mercedes auf der Landstraße von Eichel nach Bettingen. Dabei überschritt er mehrfach die Geschwindigkeitsbegrenzungen um bis zu 80 km/h und überholte dabei riskant mehrere Fahrzeuge.

Freitag, 15.01.2021