Polizei sucht Zeugen

Impfingen/Reicholzheim.Ein orientierungslos erscheinender Autofahrer beschäftigte am Sonntagnachmittag Polizeibeamte in Impfingen. Zunächst hatten Zeugen einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, der möglicherweise unter Alkoholeinfluss am Steuer sitze.

Daraufhin suchte eine Streifenwagenbesatzung nach dem beschriebenen Fahrzeug.

Im Wertheimer Ortsteil Reicholzheim konnte ein Mann in dem gesuchten Pkw angetroffen werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 67-Jährige gesundheitliche Probleme zu haben schien. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein negatives Ergebnis. Nun sucht die Polizei nach Fahrzeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Dieser war gegen 16 Uhr mit einem grauen Mercedes, C-Klasse-Limousine, in Fahrtrichtung Wertheim unterwegs und kam dabei auf die Gegenfahrbahn ab.

Insbesondere sollte sich der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Pkw, möglicherweise ein SUV, mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen, insofern eine Gefährdung durch den Mercedes vorlag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020