Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim.Ein am rechten Fahrbahnrand in der Wolfstalflurstraße in Tauberbischofsheim abgestellter Audi Kombi wurde am Mittwochmorgen beschädigt vorgefunden. Abgestellt hatte ihn die Besitzerin am Dienstagabend gegen 16 Uhr vor der Hausnummer 5. Vermutlich geriet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto beim Vorbeifahren zu weit nach rechts und touchierte den Audi im Bereich des Außenspiegels sowie des linken Kotflügels. Damit der Besitzer nicht auf einem Schaden von circa 1500 Euro sitzen bleibt,sucht die Polizei in Tauberbischofsheim Zeugen.

