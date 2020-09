Polizei sucht Betrüger

Die Polizei sucht diesen Mann. © Polizei

Tauberbischofsheim.Die Polizei fahndet nach einem Betrüger. Am 20. November war der Mann auf bisher nicht bekannte Art und Weise an eine Geldbörse gelangt, in der sich neben Bargeld auch eine EC Karte samt PIN befand. Damit hob der Täter an einem Geldautomaten über 1000 Euro vom Konto des Opfers ab. Wer die abgebildete Person erkennt oder weitere Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020