Polizei fahndet nach Mann

Tauberbischofsheim.Auf bislang nicht bekannte Art und Weise gelang ein Unbekannter am 7. August an die EC-Karte einer Frau in Tauberbischofsheim. Die Frau befand sich beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Pestalozziallee.

Anschließend begab sich der Unbekannte zur Sparkasse Tauberfranken und hob dort einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Nachfolgend suchte der Tatverdächtige mehrere Supermärkte auf, kaufte für wenige Euro ein und ließ sich jeweils 200 Euro in bar auszahlen. Der Geschädigten entstand hierdurch ein Schaden von mehreren 1000 Euro.

Der Täter wird als circa 50 Jahre alt, bekleidet mit blauer Jeans, weißem T-Shirt, orangener Warnweste und Basecap beschrieben. Zeugen sollen sich unter Telefon 09341/810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

