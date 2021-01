Polizei fahndet nach Exhibitionist

Tauberbischofsheim.Ein Exhibitionist hat am Donnerstag an der Nordbrücke in Tauberbischofsheim für Aufsehen gesorgt. Zwei Frauen bemerkten den Mann gegen 12.15 Uhr im Grünstreifen am Fahrradweg unterhalb der Brücke. Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergelassen und an seinem Glied manipuliert. Die Frauen beschrieben den Mann der Polizei wie folgt: zirka 35 Jahre alt, dunkles Haar, 1,75 bis 1,80 Meter groß, mitteleuropäisches Aussehen, starke Körperbehaarung, blaues Oberteil, wobei es sich vermutlich um ein blaukariertes Hemd handelte. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sollen sich unter Telefon 09341/ 810 bei der Polizei Tauberbischofsheim melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.01.2021