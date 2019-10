Platz fünf in der Kategorie „Event“

Distelhausen.Zum neunten Mal sind die „Top-Tagungs- und Eventlocations Deutschlands“ ausgezeichnet worden. Die Ehrungen wurden im Rahmen einer Festveranstaltung im Meiser Design Hotel in Dinkelsbühl vorgenommen.

Das Distelhäuser Brauhaus mit seinem Veranstaltungszentrum Alte Füllerei hat bei der Wahl wieder denhervorragenden fünften Platz in der Kategorie „Event“ errungen. In der Alten Füllerei finden seit Jahren beliebte Kulturveranstaltungen statt. Darüber hinaus bieten die mit modernster Licht- und Medientechnik ausgestatteten Räumlichkeiten den richtigen Rahmen für Tagungen und Seminare sowie Bankette und Events aller Art.

Aufgerufen waren in erster Linie Deutschlands Tagungs- und Eventplaner aus Firmen und Agenturen. Wählbar waren bei dieser zum neunten Mal ausgerichteten Wahl die aktuell in das Projekt „Besondere Tagungs- und Eventlocations“ aufgenommenen Destinationen, verteilt auf das gesamte Bundesgebiet. Die Auszeichnungen wurden in zwei Kategorien vergeben: „Event“ und „Tagung“.

Einen Überblick über die in diesem Verbund zusammengeschlossenen und von Fachjournalisten beschriebenen Locations findet man im Internet unter www.toptagungslocations.de sowie in dem gleichnamigen Handbuch, das einmal jährlich im Herbst erscheint.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019