Plädoyers für rasche Problemlösung

Nach dem Aus für die Kleinschwimmhalle im Tauberbischofsheimer Krankenhaus fragen sich viele, wie es denn jetzt weitergeht. Gibt es Chancen für ein neues Hallenbad in der Kreisstadt?

Tauberbischofsheim. Kaum ein kommunales Thema beschäftigt die Bürger zurzeit so stark wie die Schließung der Kleinschwimmhalle im Krankenhaus – in Kombination mit der Diskussion um einen Hallenbadneubau in

...