Pkw an- und weggefahren

Tauberbischofsheim.Eine Frau tankte ihr Auto am späten Dienstagabend bei einer Tankstelle am Ortseingang in Tauberbischofsheim. Als die 53-Jährige gegen 22.20 Uhr ihre Rechnung in der Tankstelle in der Mergentheimer Straße begleichen wollte, kam ein Zeuge auf sie zu und informierte sie darüber, dass soeben ihr Fiat angefahren wurde. Der Unfallverursacher touchierte den Fiat mit seinem dunklen VW Touran und flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei sucht den Unfallverursacher und weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise werden beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020