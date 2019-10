PKF Issing Faulhaber ehrte Sandra Katzschner

Tauberbischofsheim.Im Rahmen einer Feierstunde nutzten die geschäftsführenden Gesellschafter der PKF Issing Faulhaber, Dr. Klaus Faulhaber (rechts) und Jochen Reichert (links) die Gelegenheit, ihrer Mitarbeiterin Sandra Katzschner für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit und ihre vorbildlichen Leistungen ihre Anerkennung auszusprechen. Sandra Katzschner kam nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten in einer Würzburger Kanzlei in das Team von PKF. Im Jahr 1998 legte sie die Prüfung zur Bilanzbuchhalterin ab und gehört mittlerweile seit 25 Jahren zum Stammpersonal. PKF Issing Faulhaber ist eines der führenden Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen und Privatpersonen in Nord-Bayern und Nord-Baden-Württemberg. Bei der Beratungsgesellschaft mit Sitz in Würzburg und in der Kreisstadt Tauberbischofsheim sind 90 Mitarbeiter, beschäftigt. Bild: Issing/Faulhaber

