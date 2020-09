Pfarrerin Heike Kuhn verabschiedet

Tauberbischofsheim.Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim hat ab sofort ein Mitglied weniger. Aus einem „wichtigen Grund“ schied am Mittwoch Heike Kuhn aus dem Gremium aus und wurde von Bürgermeisterin Anette Schmidt verabschiedet.

Kuhn ist neue evangelische Stadtpfarrerin in Tauberbischofsheim. „Damit hat sie eine neue, wichtige Aufgabe in der Stadt übernommen. Schweren Herzens müssen wir Heike Kuhn deshalb aus dem Gemeinderat verabschieden. Sie gehörte dem Gremium seit 27. Mai 2019 an und war unter anderem auch zweite stellvertretende Bürgermeisterin sowie Mitglied im Verwaltungsausschuss“, erklärte die Bürgermeisterin. Die Nachfolge werde nun schnellstmöglich geregelt.

Heike Kuhn betonte, sie habe sehr gerne im Rat mitgearbeitet und lobte das gute, fraktionsübergreifende Miteinander. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020