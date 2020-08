Peter Wöhrle folgt auf Ehrenfried

Peter Wöhrle hat die Nachfolge von Wilhelm Ehrenfried als Geschäftsführender Schulleiter der sechs Gewerbeschulen des Main-Tauber-Kreises angetreten.

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis ist Träger von sechs Beruflichen Schulen in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Für diese Bildungslandschaft wird ein Geschäftsführender Schulleiter bestellt. Diese Aufgabe hat zum 1. August Schulleiter Peter Wöhrle von der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim übernommen. Landrat Reinhard Frank stimmte mit ihm jetzt inhaltliche Schwerpunkte ab.

Um die Beruflichen Schulen in einem guten Informationsfluss mit dem Kultusministerium und der Abteilung Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Stuttgart zu halten, wird ein Geschäftsführender Schulleiter bestellt. Dieser hat unter anderem die Aufgabe, engen Kontakt zum Schulträger zu halten.

Mit der Pensionierung von Oberstudiendirektor Wilhelm Ehrenfried wurde diese Stelle vakant. Für diese Aufgabe hat sich Schulleiter Peter Wöhrle von der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim beworben.

Aktuelle Herausforderungen

In einem Bewerbergespräch im Regierungspräsidium Stuttgart mit Abteilungsleiter Martin Sabelhaus und Dezernent Jochen Müssig wurden die Aufgaben des Geschäftsführenden Schulleiters erörtert. Insbesondere wurde auf die Motivation des Bewerbers und die aktuellen Herausforderungen eingegangen. Diese sind bei Schülerrückgängen, der Zuwanderung internationaler Schüler, dem Unterricht zum Thema „Wirtschaft 4.0“, der Digitalisierung und der Schulentwicklungsplanung zu sehen. Auch die Corona-Pandemie muss von einem Geschäftsführenden Schulleiter berücksichtigt werden.

Aufgrund des Personalgespräches waren sich Regierungspräsidium und Schulträger einig, Schulleiter Peter Wöhrle zum 1. August zum Geschäftsführenden Schulleiter zu bestellen. Im Folgegespräch mit Landrat Frank als Vertreter des Schulträgers wurde schwerpunktmäßig auf die Weiterentwicklung der Beruflichen Schulen im Main-Tauber-Kreis eingegangen. Hierbei stimmen die Gesprächspartner überein, dass die drei Beruflichen Schulstandorte im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen ausgerichtet werden müssen. Ebenso bedarf es der Überprüfung der Lehrangebote, bei denen die Schülerzahlen weit unter 16 je Klasse gefallen sind.

Landrat Frank forderte den neuen Geschäftsführenden Schulleiter Wöhrle zudem auf, im Sinne aller drei Schulstandorte und der dort ansässigen sechs Beruflichen Schulen zu handeln. „Mir kommt es auf eine rasche Information an alle Schulleiter sowie auf sachgerechte, von Kriterien geleitete Entscheidungen an“, erklärte Landrat Frank.

Kreisweite Sichtweise

Peter Wöhrle sicherte zu, seine Überlegungen und Informationen transparent gegenüber allen Schulen darzulegen. Ebenso wird er eng mit dem Schulträger und der Wirtschaft kooperieren. „Meine Entscheidungen werden stets von einer kreisweiten Sichtweise getragen sein“, sagte der neue Geschäftsführende Schulleiter Peter Wöhrle.

Die Beruflichen Schulen gliedern sich in gewerbliche, wirtschaftliche und sozialpflegerische Bereiche. An dem Beruflichen Schulstandort in Bad Mergentheim befinden sich die Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE), die Kaufmännische Schule und die Gewerbliche Schule, am Schulstandort in Tauberbischofsheim eine Kaufmännische und eine Gewerbliche Schule und am Standort in Wertheim das Berufliche Schulzentrum mit den Ausrichtungen Gewerbe, Wirtschaft und Hauswirtschaft. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020