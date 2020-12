Perspektive trotz Corona

Man muss sich Ziele setzen. Auch in Zeiten einer Pandemie, die so ziemlich alles auf den Kopf stellt und gerade im Bereich anstehender Investitionen eher die Bremse reinhaut.

In Tauberbischofsheim will Bürgermeisterin Anette Schmidt mit ihrer Verwaltung offensichtlich nicht den Fuß vom Gas nehmen. Sie denkt laut über die Zukunft ihrer Stadt nach und will Projekte auf den Weg bringen, die es in sich haben. Mit Blick auf die zu erwartenden Kosten, aber auch hinsichtlich der Auswirkungen auf das Leben in der Stadt.

Recht hat sie. Denn wer stehen bleibt, kommt nicht ans Ziel. Wer keine Anträge auf Fördermittel stellt, wird keine erhalten. Trotz Corona braucht es eine Perspektive – einen Plan für die Zukunft. Die Krise wird enden, die Herausforderungen für ein Mittelzentrum wie Tauberbischofsheim aber bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020