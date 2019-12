Personal freundlich, Platzangebot gering

Seit vier Monaten gibt es in der Kreisstadt eine Postagentur. Trotz kleinerer Probleme ist sie gut angelaufen – dennoch ärgern sich viele, dass sich die Post mehr und mehr aus der Fläche zurückzieht.

Tauberbischofsheim. Jene Zeiten, die der frühere Bundespräsident Walter Scheel in dem bekannten Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“, sind längst vergangen.

Mittlerweile scheint sich die Deutsche Post auf dem Land immer mehr aus der Fläche zurückzuziehen – und stößt mit dieser Entscheidung bei den Bürgern nicht immer auf Verständnis.

Auch Tauberbischofsheim ist von dieser Entwicklung betroffen – und hat seit 19. August lediglich noch eine Postagentur, integriert in das Geschäft „Flo 7“ in der Unteren Hauptstraße.

Reger Publikumsverkehr herrscht an den beiden Schaltern, als der FN-Redakteur in dem Laden auftaucht. Es hat sich sogar eine kleine Schlange gebildet – eigentlich kein ungewohntes Bild in der Vorweihnachtszeit. Die beiden Angestellten hinter dem Tresen bedienen die geduldig wartenden Kunden freundlich und kompetent. Innerhalb weniger Minuten hat sich der „Stau“ bereits wieder aufgelöst – und Ralf Baumann nimmt sich Zeit für ein kurzes Gespräch, um eine erste kleine Bilanz zu ziehen.

Recht gut angelaufen

„Es sind zwar einige Fehler aufgetreten, doch insgesamt sind die ersten vier Monate gut angelaufen“, blickt Baumann, übrigens ein ausgebildeter Postler, auf diese Zeit zurück. Zwar habe es zwischendurch mal ein paar unzufriedene Kunden gegeben, doch unterm Strich sei man mit der Agentur durchaus auf einem guten Weg, „auch wenn das Platzangebot etwas gering ist“. Die Kunden seien zum Großteil doch dankbar, dass nach Schließung der Postfiliale wenigstens wieder eine Agentur ihre Pforten geöffnet habe. Er sei bestrebt, seine Kollegen als „Profi“ gut einzuarbeiten und bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Was diverse Fehler angehe, so lerne man daraus und sei bestrebt, es künftig besser zu machen. Und was eventuelle Wartezeiten betreffe, habe es die auch in der Filiale am Marktplatz gegeben. Wenn allerdings davon auszugehen sei, dass mehr Betrieb sei, versuche man, sich darauf einzustellen und öffne den zweiten Schalter.

„Ich vermisse die Postfiliale nicht“, meint ein Kunde gegenüber unserer Zeitung. Er sei zufrieden, dass es diese Agentur gebe – und schiebt mit einem Augenzwinkern nach: „Hier ist das Personal ohnehin viel netter.“

Mit dieser Ansicht vertritt er allerdings kaum die Mehrheit. Denn viele Mitbürger sind alles andere als erfreut, dass es „nur“ noch eine Agentur in der Kreisstadt gebe.

„Ich bedauere es sehr, dass es keine Postfiliale mehr gibt“, äußert sich eine alteingesessene Einwohnerin aus einem Stadtteil. Sie könne nicht nachvollziehen, dass sich ein großer Konzern wie die Deutsche Post immer mehr Filialen schließe und in Kooperationen mit Geschäften Agenturen eröffne. Dies sei nicht jene Art von Service, die sie sich wünsche. Ein ums andere Mal wird auch kritisiert, dass es keine Parkplätze in unmittelbarer Nähe gebe.

Die etwas beengten Verhältnisse prangert eine weitere Kundin an: „Wenn man hier mit einem größeren Paket hereinkommt, dann kann es schon Probleme geben.“ Sie sei froh, dass es nahe des Zustellstützpunktes auf der anderen Tauberseite eine Packstation gebe. „Doch die ist viel zu klein“, hier wäre es mal angebracht, für deutlich mehr Fächer zu sorgen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019