Pedelec-Fahrer kollidierte mit Pkw

Tauberbischofsheim.Ein Pedelec-Fahrer und ein Pkw sind am Dienstag in Tauberbischofsheim zusammengestoßen. Gegen 10.45 Uhr befuhr der 22-Jährige den Gehweg der Mergentheimer Straße in Richtung Tauberkreuzung. An der dortigen Tankstelle wollte ein 20-Jähriger mit seinem VW Passat auf die Mergentheimer Straße ausfahren. Beide Beteiligte sahen sich zu spät. Bei der anschließenden Kollision stürzte der 22-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand kein Sachschaden. Ob das Fahrrad beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt. pol

