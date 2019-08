Tauberbischofsheim.Wichtige Themen bewegen derzeit die katholische Kirche und damit auch die Überlegungen zur Zukunft der Pfarrgemeinden. Deshalb war es den Vertretern der Pfarrgemeinden im Dekanatsrat wichtig, auch einmal mit der Dekanatskonferenz, also den hauptamtlichen Mitarbeitern im Dekanat und somit den Priestern, den Pastoral- und Gemeindereferenten über das Thema „Pastoral 2030 – wie können wir den Weg gemeinsam gehen“ ins Gespräch zu kommen.

Dekanatsratsvorsitzende Birgit Frei begrüßte im Hotel St. Michael die Mitglieder beider Gremien sowie eine große Zahl weiterer Interessierter aus den Pfarrgemeinden des Dekanats. In ihren Eingangsworten wies Frei darauf hin, dass die Aussagen zur Pastoral 2030 zusammen mit dem Arbeitspapier der Erzdiözese, die durch die Medien gehen, auf den ersten Blick viele Unsicherheiten auslösen: Schon wieder Veränderungen. Wo soll alles noch hingehen? Und auch viele Ängste werden ausgesprochen: Wen soll ich da noch kennen, wie soll Zusammenarbeit funktionieren? Viele bewegt die Frage, wo es überhaupt noch Eucharistiefeiern gebe.

Chancen, neue Wege zu gehen

Aber Birgit Frei sieht auch Chancen, neue Wege zu gehen. Vor Ort in kleinen Gemeinschaften auf den Weg zu gehen und sich gemeinsam im Glauben weiterzuentwickeln.

Viele Charismen könnten sicher eingebracht werden, wenn man sich mit offenem Herzen und hörend in den Gemeinden umsehe. Deshalb sei es ihr an diesem Abend wichtig, im Haupt- und Ehrenamt gemeinsam nach vorne zu gehen und erste Wege zu suchen.

Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy griff dies auf: „Viele haben sich mit mehr oder weniger großer Freude bereits mit dem Arbeitsinstrument befasst, sich über Chancen gefreut, aber über manche Passagen vielleicht auch den Kopf geschüttelt.“ Schließlich gehe es darum, mit Hilfe des Evangeliums Ansätze zu entdecken. Einige Gemeinden seien schon auf dem Weg. „Auch die Hauptamtlichen wollen seelsorgerisch unterwegs sein, deshalb ist es wichtig, dass sich alle mit ihrem Erfahrungsschatz in die Diskussion einbringen“, so Koczy. Er leitete damit zum Geistlichen Impuls über, der das Emaus-Evangelium passend beinhaltete.

Dekan Gerhard Hauk ging zunächst auf die Hintergründe der „Pastoral 2030“ ein. Ihm ist es sehr wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Zumal viele wissen: Es liegt etwas in der Luft“: die Gottesdienste würden weniger besucht, „Kirche“ werde nur noch für Feste und Beerdigungen gebraucht. Außerdem werde der Personalmangel im Haupt- und Ehrenamt im Bistum immer deutlicher. „Auch in den Gemeinden werden es durch die ,Alterspyramide‘ immer weniger aktive Christen und bei den Finanzen ist schon in Kürze keine Kostendeckung mehr zu erreichen“, sagte Hauk. Dadurch werde die Neuordnung der Diözese mit künftig 40 Pfarreien notwendig (bisher 223).

Gesprächsangebote gemacht

Wichtig ist Dekan Hauk, dass Gutes wie die Gemeindeteams weiterfunktionieren, auch wenn kein Gemeindepfarrer mehr vor Ort ist, dass verstärkt über den eigenen Kirchturm geschaut, dass es pastorale Standorte gibt und eine Geschäftsführung sich um jede neue Großpfarrei kümmert. Er habe bereits mehrmals nach den Gottesdiensten Gesprächsangebote gemacht, um die Gemeinden in diese Gedanken mitzunehmen, denn für viele stelle sich auch die Frage: „Wie komme ich sonntags zu einer Eucharistiefeier?“.

Die folgende, sehr rege Diskussion wurde von Hartmut Schäffner geleitet. Dabei gab es ein breites Spektrum von Beiträgen. Stichworte dazu waren: „Hingehen, wo die Menschen sind“, „Austauschmöglichkeiten für den Glauben schaffen“, „Verbände in den Blick nehmen“, „Gemeinsame Firmvorbereitung“, „Struktur und Grundgerüst im Glauben vermitteln“, „Was bedeutet für uns Gemeinde vor Ort, was ist existenziell wichtig?“, „Ausdünnung der Fläche: was passiert, wenn nach dem Arzt und dem Einkaufsladen auch die Kirche noch geht?“, „Wie kann der Glauben in den Gemeinden erhalten bleiben?“.

Positive Beispiele wurden ebenfalls genannt. Dazu gehörten die neuen Familienzentren, andere Gottesdienstformen und Glaubenskreise. Neue Wege würden auch Chancen bieten, den Weg neu zu gehen.

Erinnert wurde an die urchristlichen Gemeinden, die den Glauben weiterverbreitet haben. Wichtig seien Begegnungsmöglichkeiten vor Ort, um den Menschen den Rücken zu stärken. „Vernetzung ist wichtig“, hieß es. Deshalb wurde nochmals die Bedeutung der Gemeindeteams bekräftigt, die weiter befähigt werden müssten.

Am Ende gab es eine kurze Diskussion über die künftige Größe der neuen Kirchengemeinde: Hier wurden bei beiden Alternativen (eine oder zwei Kirchengemeinden im heutigen Dekanat) Vor- und Nachteile aufgezählt. Bei den Verbänden könne man sich etwa gut die große Einheit vorstellen.

Das Fazit des Abends war jedenfalls positiv: Mit der Befähigung von Ehrenamtlichen und der Stärkung der Gemeindeteams sowie der richtigen Einbindung der Hauptamtlichen, gebe es große Chancen, Kirche auch in der Zukunft zu gestalten. Wichtig seien dabei verstärkt Kooperationen mit den Verbänden und der Caritas, um sich gegenseitig zu helfen.

