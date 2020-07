Parkendes Auto gestreift

Tauberbischofsheim.In Tauberbischofsheim wurde am Wochenende ein Seat von einem Unbekannten beschädigt. Der Wagen war zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, auf Höhe eines Fahrradgeschäfts in der Hauptstraße geparkt. In diesem Zeitraum touchierte wohl ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken den Seat und machte sich danach aus dem Staub ohne den Unfall zu melden. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.07.2020